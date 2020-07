Tennisprofi Zverev sagt Teilnahme an Show-Turnier ab

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat seine Teilnahme an dem Show-Turnier in Berlin in der kommenden Woche abgesagt.

© dpa

Er habe sich entschieden, «derzeit nicht an organisierten Events teilzunehmen», teilte der 23-Jährige am Mittwoch (08. Juli 2020) auf Instagram mit. Zudem gab er bekannt, dass auch sein dritter Test auf das Coronavirus negativ ausgefallen sei.

bett1Aces: Tennis-Showturnier 13. bis 19. Juli 2020 Die geplanten Grass Court Championships Berlin wurden auf 2021 verschoben. Doch die Hauptstadt muss in diesem Jahr nicht auf hochkarätiges Tennis verzichten.

