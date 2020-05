Absage der Global Champions Tour: Turnier erst 2021

Von der Absage der restlichen Saison der Global Champions Tour der Springreiter wegen der Corona-Pandemie ist auch das hochkarätige Turnier in Berlin betroffen.

Die Organisatoren teilten am Mittwoch mit, dass die für den 24. bis 26. Juli geplante Veranstaltung unter dem Berliner Funkturm ausfällt.

Am Montag (25. Mai 2020) war die Global Champions Tour wie erwartet abgesagt worden. «Niemand von uns konnte das Ausmaß dieser globalen Notlage und das Leid, das so viele Menschen durchmachen, vorhersehen», hatte Jan Tops, Gründer der wichtigsten Pferdesport-Serie, in einer Mitteilung gesagt. 2021 soll ein Neustart erfolgen.