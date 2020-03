Kapitän Rankel verlässt die Eisbären Berlin nach 17 Jahren

Kapitän André Rankel verlässt nach 17 Jahren die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga.

«Es ist für mich unmöglich, all das in Worte zu fassen, was André für die Eisbären geleistet hat», sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee in einer Erklärung auf der Vereins-Website am Mittwoch (18. März 2020). «Wir denken heute an all die Verdienste von André und schätzen seine Leistungen für das Team und unsere Eisbären-Familie sehr.»