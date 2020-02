Spandau gewinnt in der Champions League in Szolnoki

Der deutsche Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat am Mittwochabend (05. Februar 2020) überraschend das Champions-League-Spiel bei Szolnoki VSK gewonnen.

Die Berliner feierten am 8. Spieltag der Gruppe A durch das 8:7 (2:3, 2:2, 3:2, 1:0) bei Ungarns Spitzenteam einen ganz wichtigen Auswärtssieg. Die Gastgeber, 2017 Gewinner der Champions League, waren als hoher Favorit in die Begegnung gegangen. Die Partie galt als wegweisend für die Endrunden-Qualifikation im Frühsommer in Genua. In Reihen von Szolnok standen mit Torwart Viktor Nagy und Daniel Angyal zwei Titelträger der vor einer Woche in Budapest beendeten Europameisterschaft.