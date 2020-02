Bahnrad-WM für Berlin «gutes Geschäft»

Die Bahnrad-Weltmeisterschaften vom 26. Februar bis zum 1. März 2020 in Berlin sind für die Stadt aus Sicht des Senats «ein gutes Geschäft».

Das betonte Innensenator Andreas Geisel auf einem Medientermin am 3. Februar in der Hauptstadt. «Wir haben die WM mit circa zwei Millionen Euro gefördert. Wenn man aber sieht, was die WM volkswirtschaftlich für Berlin bringt, muss man sagen: Es hat sich gelohnt», sagte Geisel und kündigte die Bewerbung um weitere Großereignisse an. Insbesondere die Finals mit zahlreichen deutschen Meisterschaften sollen nach der Premiere 2019 im kommenden Jahr nach Berlin zurückkehren.