Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside sind in der Bundesliga und darüber hinaus wettbewerbsübergreifend weiter ungeschlagen.

Am 2. Februar 2020 gewannen die Hauptstädterinnen gegen den SV Böblingen auch ohne die pausierenden Yu Fu, Georgina Pota und Matilda Ekholm in der heimischen Anton-Saefkow-Sporthalle mit 6:2. Damit führen sie die Tabelle nun mit 18:0 Zählern vor TuS Bad Driburg (18:2) und DJK Kolbermoor (17:5) an.