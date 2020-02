Spandauer Wasserballer weiter Spitze

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat nach mehrwöchiger Bundesliga-Spielpause aufgrund der EM die Spitzenposition in der Deutschen Wasserball Liga (DWL) souverän gehalten.

Beim Bundesliga-Fünften White Sharks Hannover (WSH) siegten die Berliner am zehnten Spieltag der A-Gruppe am 1. Februar 2020 hochüberlegen mit 19:7 (11:2). Damit bleiben die Wasserfreunde ohne Minuszähler mit jetzt 20:0 Punkten Erster des Achterfeldes vor Waspo Hannover (16:2) und dem OSC Potsdam.

Die Männer der SG Neukölln verloren ihre beiden Heim-Wochenendpartien gegen Ludwigsburg 08 mit 8:10 (3:6) am 1. Februar und das in B-Besetzung angetretene Waspo Hannover am 2. Februaqr mit 9:18 (4:6). Damit rutschte die SGN auf den achten und letzten Platz der A-Gruppe ab.

Bei den Frauen: Spandau 04 mit 10:0 Punkten Liga-Spitzenreiter

Bei den Frauen gewann 2019-Triple-Sieger Spandau 04 nach dem 19:7 (8:3) bei Waspo Hannover am 1. Februar auch am 2. Februar in eigener Halle in Schöneberg gegen den Tabellen-Zweiten Nikar Heidelberg mit 23:10 (14:5) und ist mit 10:0 Punkten Liga-Spitzenreiter. Beste Torschützen waren Belén Vosseberg und Nicole Vunder mit je sechs Treffern.