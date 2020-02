Der spektakuläre Fallrückzieher von Marcel Hartel ist das Tor des Jahres 2019.

«So eine Trophäe bekommt man nicht jedes Jahr»

Nach dem Aufstieg der Berliner in die Bundesliga wechselte Hartel im vergangenen Sommer zu Arminia Bielefeld und bekam die Auszeichnung deshalb am 1. Februar 2020 auf der Bielefelder Alm von Mitspieler Jonathan Clauss überreicht. «So eine Trophäe bekommt man nicht jedes Jahr. Das ist für mich was Besonderes», sagte Hartel, der in dieser Saison bei den Arminen noch ohne Torerfolg ist.