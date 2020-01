Olympia-Qualifikation: Handballer zunächst gegen Schweden

Die deutschen Handballer treffen zum Auftakt der Olympia-Qualifikation vom 17. bis 19. April 2020 in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf Schweden.

Am Samstag (18. April) steht dann das Duell gegen den EM-Vierten Slowenien an, ehe es am Sonntag gegen Algerien geht. «Wir können uns auf große Spiele einstellen, aber in Berlin werden wir sicher nicht der Wunschgegner unserer Gäste sein», sagte Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, am 27. Januar in einer DHB-Mitteilung.