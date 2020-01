Reinhardt/Kneisky bauen Führung bei Berliner Sixdays aus

Weltmeister und Vorjahressieger Theo Reinhardt aus Berlin und sein französischer Partner Morgan Kneisky haben am vierten Tag des 109. Berliner Sechstagerennens ihre Führung leicht ausgebaut.

Reinhardt/Kneisky siegten am 26. Januar 2020 vor 9700 Zuschauern im Velodrom in der abschließenden großen Jagd und liegen mit 316 Punkten an der Spitze des Klassements. In der gleichen Runde folgen die Dänen Marc Hester/Oliver Wulff Frederiksen (307) sowie die niederländisch-belgische Paarung Wim Stroetinga/Moreno de Pauw (306). Die Österreicher Andreas Graf und Andreas Müller folgen mit einer Runde Rückstand und 281 Punkten. Der Rest der 16 Mannschaften hat nichts mehr mit dem Ausgang zu tun.