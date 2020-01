Theo Reinhardt fährt bei den Sixdays mit Franzosen Kneisky

Madison-Doppel-Weltmeister Theo Reinhardt muss sich beim 109. Sechstagerennen in Berlin kurzfristig auf einen neuen Partner einstellen.

Der Lokalmatador, der im vergangenen Jahr mit Roger Kluge im Velodrom gewann, bildet ab dem 23. Januar 2020 mit dem Franzosen Morgan Kneisky ein Paar. «Es war in diesem Jahr sehr schwierig, das große Fahrerfeld und die Wunschkandidaten zu verpflichten. Zudem gab es noch drei Ausfälle. Wir haben aber trotzdem ein sehr, sehr starkes Feld», sagte Dieter Stein, Sportlicher Leiter der Sixdays, am 21. Januar 2020.

Nachdem Standard-Partner Kluge frühzeitig aufgrund seines Einsatzes bei der Tour Down Under in Australien absagen musste, sollte Reinhardt eigentlich mit dem Berliner Maximilian Beyer starten. Beyer muss aber für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Wochenende beim letzten Bahn-Weltcup in Milton/Kanada fahren, um dort einen WM-Startplatz abzusichern. Kneisky ist aber ebenfalls ein erfahrener Madison-Fahrer und war bereits drei Mal Weltmeister. «Ich habe einen sehr guten Partner bekommen. Für uns gibt es ohnehin nur ein Kommando: "Allez"», sagte Reinhardt.