Die deutschen Hockey-Herren sind mit einem Kantersieg in die Hallen-Europameisterschaft in Berlin gestartet.

Der Rekordchampion gewann am 17. Januar 2020 sein Auftaktspiel mit 12:1 (3:1) gegen Belgien. Treffsicherster Deutscher war der Mülheimer Jan Schiffer mit vier Toren. Die weiteren Treffer markierten Jesper Kamlade (2), Raphael Hartkopf (2), Kapitän Paul Dösch, Hannes Müller, Thies Prinz und Philip Schmid. Belgiens Tom Degroote hatte per Siebenmeter zum 1:3-Pausenstand getroffen. Sein zweites Gruppenspiel bestreitet der Gastgeber am Abend (19.45 Uhr) gegen Tschechien, das mit 2:6 (1:1) gegen die Niederlande verlor.