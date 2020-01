Auf die Netzhoppers wartet schon der nächste schwere Brocken

In der Max-Schmeling-Halle stellte anfangs vor allem der Aufschlagsdruck der Netzhoppers die Volleys vor Probleme. Neun Asse platzierte das Gästeteam in den ersten drei Sätzen. Diese Stärke nötigte auch dem deutschen Meister Respekt ab. Volleys-Manager Kaweh Niroomand lobte: «Die haben die Augen zugemacht und bei ihren Aufschlägen einfach draufgehauen.» Sein Fazit: «Würden die Netzhoppers immer so aufschlagen, stünden sie in der Tabelle auf Platz vier.» Dabei würde dem Team von Trainer Mirko Culic eigentlich auch schon Platz acht genügen.