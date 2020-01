TTC Berlin Eastside will nationalen Pokal zurückerobern

Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside startet als Favorit in das Final Four um den nationalen Pokal.

Neben dem Hauptstadtclub sind auch Titelverteidiger DJK Kolbermoor, der TSV Langstadt und der TV Busenbach für die Endrunde am Sonntag in Pforzheim qualifiziert. Die Halbfinals werden am Samstag ausgelost. Im Vorjahr hatte Kolbermoor den TTC überraschend mit 3:1 in Berlin bezwungen. Zuvor hatte das Eastside-Team fünfmal in Serie triumphiert.