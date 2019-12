Ulli Wegner: Vorstellung vom Ruhestand «schwer zu ertragen»

Ulli Wegner kann mit dem Gedanken an einen Ruhestand auch mit 77 Jahren nichts anfangen.

«Die Vorstellung, nicht mehr Boxtrainer zu sein, ist für mich unheimlich schwer zu ertragen», sagte der hochdekorierte Coach in einem Interview der Zeitung «Tagesspiegel» (Freitag, den 27. Dezember 2019). «Wissen Sie, privat freut sich meine Frau. Aber niemand weiß, was rauskommt, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze.» 103 WM-Kämpfe begleitete Wegner in seiner Karriere nach eigenen Angaben, 89 davon gewannen seine Schützlinge.