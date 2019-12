Netzhoppers erwartet «schwere kämpferische Angelegenheit»

Die Netzhoppers KW-Bestensee rechnen damit, dass ihr Heimspiel in der Volleyball-Bundesliga gegen den TV Rottenburg am Samstag (14. Dezember 2019) zu einer «schweren kämpferischen Angelegenheit» wird.

Das sagte Manager Arvid Kinder. Als Tabellenneunter geht es für die Brandenburger darum, mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg in der Tabelle am Gegner vorbeizuziehen. Platz acht würde am Ende der Hauptrunde zur Teilnahme am Play-off-Viertelfinale reichen. «Das ist definitiv unser Ziel. Dafür müssen wir Punkte sammeln», sagte Kinder.