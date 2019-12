Spandauer Wasserballer im letzten Spiel unter Druck

Die Wasserfreunde Spandau 04 stehen vor dem letzten Spiel des Jahres zum Abschluss der Champions League-Hinrunde gegen das ungarische Spitzenteam von Szolnoki Dosza unter Druck.

Genau wie den Gästen würde den Berlinern am Freitag (13. Dezember 2019) ein Sieg sehr weiterhelfen, um in der Anfang Februar 2020 beginnenden Rückrunde die Chancen auf einen der Top 4-Ränge zu bewahren. Das würde den Einzug in das Final 8 des Königswettbewerbs im Juni in Genua bedeuten. Aktuell ist Szolnok Vierter (9 Punkte) und Spandau Fünfter (5).