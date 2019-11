Spandau 04 im Pokal in Düsseldorf gefordert

Wasserball-Meister Spandau 04 will am Donnerstag seine fünfjährige Durststrecke im Pokal beenden.

Die Wasserfreunde haben seit 1979 den Titel bereits 30 Mal erkämpft. In den letzten drei Jahren aber hatte stets Waspo Hannover den Spandauern den Rang abgelaufen, 2016 konnte Bayer 05 Uerdingen zum ersten und bisher einzigen Mal den Pokal in den Händen halten. Am Samstag empfängt die SG Neukölln den Favoriten ASC Duisburg in der Schwimmhalle Schöneberg (16.00 Uhr), einen Tag später tritt der OSC Potsdam beim hessischen Zweitligisten VfB Friedberg an (16.00 Uhr).