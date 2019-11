Volleyball-Bundestrainer Giani überrascht mit Steuerwald

Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani hat mit der Nominierung von Routinier Markus Steuerwald für sein vorläufiges Aufgebot für das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin überrascht.

Nur der Gewinner qualifiziert sich für Tokio 2020

Das Aufgebot wird von Kapitän Lukas Kampa sowie Star Georg Grozer angeführt. Nach Trainingsspielen gegen Australien am 1. und 2. Januar in Kienbaum sowie Berlin wird der Kader auf 14 Spieler reduziert. Diese Mannschaft bestreitet dann das Achter-Turnier in Berlin vom 5. bis zum 10. Januar. Nur der Gewinner qualifiziert sich für Tokio 2020. Die Deutschen bestreiten ihren Auftakt am 5. Januar (19.30 Uhr) gegen Tschechien. Sie waren letztmals 2012 bei Olympia dabei.