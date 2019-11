Berliner Boxprofi Härtel gewinnt gegen Peruaner Zegarra

Der Berliner Boxprofi Stefan Härtel hat den Kampf um die WBO-Interkontinal-Meisterschaft im Super-Mittelgewicht gewonnen.

Gegen David Zegarra aus Peru siegte er am Abend, dem 16. November 2019, nach sechs von insgesamt zwölf Runden mit einem technischen K.o.-Sieg. Der Berliner Härtel vom Magdeburger SES-Boxstall hatte zuvor extra seinen Europameistertitel niedergelegt, damit er sich in den Weltranglisten weiter nach oben kämpfen kann. Zugleich möchte sich der 31-Jährige für einen WM-Titelkampf in Position bringen, nachdem er den SES-Stallkollegen Robin Krasniqi im Mai besiegt hatte. Dieser Kampf wurde später zum «EBU-Kampf des Jahres» gekürt.