Eastside vorzeitig im Viertelfinale der Champions League

Die Tischtennis-Frauen vom ttc Berlin Eastside haben mit dem dritten Sieg im dritten Spiel der Vorrunde in der Champions League vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht.

Der Hauptstadtclub gewann am Sonntagabend bei Girbau Vic TT mit 3:0. Gegen die Spanierinnen hatte es bereits zuhause einen 3:0-Sieg gegeben. Die Gäste gaben bei den 3:0-Erfolgen von Xiaona Shan, Nina Mittelham und Kathrin Mühlbach keinen Satz und insgesamt nur 45 Punkte ab. Am 29. November bestreiten die Hauptstadt-Damen in eigener Halle ihr letztes Vorrundenspiel gegen Frankreichs Vizemeister CP Lyssois Lille.