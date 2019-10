Am Donnerstag (15.00 Uhr) geht es in der heimischen Schwimmhalle in Schöneberg zum 20. Mal um den Supercup. Meister Spandau trifft auf Pokalsieger Waspo Hannover. Sieben Mal spielten beide Teams im Supercup bislang gegeneinander, die Niedersachsen sind mit einer Bilanz von 4:3 leicht im Vorteil. Das achte Duell wird für beide Mannschaften ein erster Härtest für den Fortgang des Spieljahres.