14 Berliner und Brandenburger Ruderer bei WM

Mehr als ein Dutzend Ruderinnen und Ruderer aus der Region gehen bei der WM im österreichischen Linz-Ottensheim für den Deutschen Ruderverband an den Start.

Im insgesamt 68-köpfigen WM-Aufgebot des DRV sind bei den Titelkämpfen vom 25. August bis zum 1. September zwei Frauen und drei Männer aus Hauptstadt-Vereinen sowie vier Frauen und ein Mann aus Brandenburger Clubs in den olympischen Bootsklassen vertreten. Der DRV stellt mit insgesamt 22 Booten in den 29 WM-Wettbewerben hinter den USA (29 Boote) und Italien (25) gemeinsam mit China das drittstärkste Team. Die WM selbst verzeichnet mit 1200 Athleten aus 80 Ländern eine Rekordteilnahme, da sie einen wertvollen Qualifikationsstatus für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio besitzt.