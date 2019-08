Finals: ARD und ZDF wünschen sich Neuauflage

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann hat sich für eine Wiederholung der Finals mit deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten ausgesprochen.

Gemeinsam mit der ARD hatte das ZDF am Wochenende von der Multisport-Veranstaltung in Berlin berichtet. «Die Zahlen schreien nach einer Wiederholung», sagte Fuhrmann auch mit Blick auf die TV-Quoten. «Die Premiere soll nicht das letzte Mal sein.» Er regte einen Zwei-Jahres-Rhythmus der Finals mit wechselnden Gastgeber-Städten an.

Die TV-Quoten lagen am Wochenende bei ARD und ZDF im Schnitt weit über einer Million Zuschauer. In beiden Sendern waren die Titelkämpfe der Leichtathleten die Renner. Am Samstag hatten 2,22 Millionen Zuschauer die ARD-Übertragung aus dem Olympiastadion eingeschaltet. Am Sonntag sahen durchschnittlich 2,27 Millionen Interessierte im ZDF Weitspringerin Malaika Mihambo und Kollegen.