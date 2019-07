Brennauer und Kluge fehlen bei Bahnmeisterschaften

Vize-Weltmeisterin Lisa Brennauer startet nicht bei den am Mittwoch beginnenden 133. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport im Berliner Velodrom. Auch Roger Kluge verzichtet.

«Es ist natürlich schade, aber ich habe Verpflichtungen bei meinem TeamWNTRotor ProCycling. Am Samstag starte ich beim World-Tour-Rennen in London», sagte die 31-jährige Allgäuerin, die in der Einerverfolgung zugleich Titelverteidigerin und amtierende Europameisterin ist. Das 3000-Meter-Rennen steht zum Auftakt der 48 Wettbewerbe für Elite, Junioren und Jugend am Mittwoch auf dem Programm.