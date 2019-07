Sie befinden sich hier: Startseite Tickets Sport Nachrichten

«Global Jumping»: Reitstars unterm Funkturm

Es ist die Nummer drei unter den deutschen Springreit-Turniern: Zum dritten Mal lockt das «Global Jumping» zahlreiche Stars zur Veranstaltung unter dem Funkturm. Zu den Favoriten gehören auch deutsche Starter.

Das internationale Turnier «Global Jumping» mit einer Dotierung von einer Million Euro lockt am Wochenende zum dritten Mal zahlreiche Topreiter nach Berlin. Die Veranstaltung im Sommergarten unter dem Funkturm war 2017 erstmals ausgetragen worden. Sie ist - was das Preisgeld betrifft - hinter dem CHIO in Aachen und dem Deutschen Derby in Hamburg die Nummer drei unter den deutschen Springreit-Turnieren.

Christian Ahlmann mit «Take A Chance On Me» am Start Zu den Stars gehört Christian Ahlmann, der bei den beiden bisherigen Auflagen in Berlin der erfolgreichste Reiter war. «Ich setze in Berlin auf Take A Chance On Me», sagte der Springreiter aus Marl. Mit dem Hengst hatte Ahlmann am Anfang des Monats den Großen Preis beim internationalen Fünf-Sterne-Springturnier in Paris gewonnen, der auch zur Global Champions Tour gehört.

Daniel Deußer derzeit der bester deutsche Reiter der Tour Berlin ist nach Hamburg die zweite deutsche Station der Global Champions Tour. Die höchstdotierten Springsport-Serie der Welt umfasst in dieser Saison 18 Stationen sowie eine Abschluss-Etappe in Prag. Im Ranking der Serie ist Daniel Deußer derzeit der beste deutsche Reiter. Der in Belgien lebende Hesse ist Dritter und will in Berlin weitere Punkte sammeln. Es führt der Brite Ben Maher vor dem Belgier Pieter Devos.

Auch Ludger Beerbaum in Berlin dabei Zu den deutschen Stars beim Turnier in Berlin zählt außerdem Ludger Beerbaum. Einige Topreiter wie Weltmeisterin Simone Blum und Marcus Ehning verzichten auf einen Start unter dem Funkturm. Ehning reitet beim zeitgleichen Turnier im englischen Hickstead in der Nationalmannschaft.

«Global Jumping» endet mit dem Championat von Berlin Das Turnier in Berlin beginnt am Freitag. Höhepunkt ist bereits am Samstag (27. Juli 2019) der Große Preis. Abschluss der Veranstaltung ist am Sonntag (15.30 Uhr) das Championat von Berlin, das Ahlmann in den Vorjahren gewonnen hatte.

