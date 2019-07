Moderner Fünfkampf: Meisterschaften als EM-Generalprobe

Für die Modernen Fünfkämpfer werden die deutschen Meisterschaften Anfang August in Berlin zur Generalprobe für die Europameisterschaften in England.

Im Rahmen der Großveranstaltung «Die Finals - Berlin 2019» am 3. und 4. August in der deutschen Hauptstadt kämpfen die Athleten im Olympiapark und auf dem Olympischen Platz vor dem Olympiastadion um die nationalen Titel. Die EM findet eine Woche später statt.

«Diesmal stehen wir im Fokus und nicht am Rand», sagte die viermalige Weltmeisterin und Olympia-Vierte von Rio, Annika Schleu, am Dienstag in Berlin. Bei den Finals werden an dem Wochenende gleich zehn Meisterschaften parallel ausgetragen.