Gedanke an Olympia bei den «Finals Berlin»

Bei den am 3. und 4. August stattfindenden «Finals Berlin» nehmen die Olympischen Spielen in Tokio 2020 schon einen gewissen Stellenwert ein.

«Weit weg ist Tokio nicht mehr, auch wenn die Qualifikationskämpfe erst zur Weltmeisterschaft anlaufen», sagte Kanutin Franziska John am Freitag am Rande einer Pressekonferenz 50 Tage vor den Multisport-Meisterschaften in der Hauptstadt.