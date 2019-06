Baseball-Profi Kepler mit drei Homeruns in einem Spiel

Mit drei Homeruns hat der Berliner Baseball-Profi Max Kepler den Minnesota Twins zum Sieg gegen die Cleveland Indians verholfen und erneut seine Ausnahmeklasse unter Beweis gestellt.

Für den 26-jährigen Berliner waren es beim 5:4-Erfolg seines Teams am Donnerstag (Ortszeit) in Cleveland die Homeruns 13, 14 und 15 der laufenden Saison in der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB). Kepler gelangen zum zweiten Mal in seiner MLB-Karriere drei Homeruns in einem Spiel. Erstmals schaffte er dieses Kunststück am 1. August 2016 - kurioserweise ebenfalls gegen die Indians. «Ich habe einfach versucht, den Ball zu sehen und ihn zu treffen», kommentierte der Schlagmann seine starke Leistung nüchtern.