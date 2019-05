Löw und Bierhoff erwarten ausgeglichenes Pokalfinale

Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff erwarten ein offenes Endspiel um den DFB-Pokal zwischen Rekordsieger Bayern München und RB Leipzig.

Bei einer Veranstaltung der «Bild»-Zeitung sagte Löw mit Blick auf die Partie am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin: «Ich glaube, es gibt morgen keinen ausgemachten Favoriten.»

Er erinnerte an das jüngste 0:0 zwischen beiden Teams in der Bundesliga in Leipzig. Der Tabellendritte der abgelaufenen Saison spiele «einen Stil, der den Bayern sicherlich auch weh tun kann». Auch mit Blick auf den 3:1-Finalerfolg von Außenseiter Eintracht Frankfurt über die Münchner im Vorjahr sieht Löw die Chancen bei 50:50.