NADA leitet Verfahren gegen Eisschnellläufer ein

Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland leitet ein Disziplinarverfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht DIS gegen den ehemaligen Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle ein. Er hatte zuletzt im Olympiastützpunkt Berlin als Nachwuchstrainer gearbeitet.

Das teilte die NADA am Freitag auf ihrer Homepage mit. Grund ist ein möglicher Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen. Zuvor hatte die ARD-Doping-Redaktion berichtet, dass ein Eisschnellläufer in die Blutdoping-Affäre um den Erfurter Mediziner Mark S. verwickelt sein soll. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft hatte den Namen bislang nicht bestätigt.

Lehmann nahm 2006, 2010 und 2014 an Olympischen Winterspielen teil und verbuchte in der Teamverfolgung in Turin 2006 auf Rang sieben seine beste Platzierung. Zuletzt hatte der Thüringer im Olympiastützpunkt Berlin als Nachwuchstrainer gearbeitet und war in der vorigen Woche suspendiert worden.