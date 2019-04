Gewichtheber Mau gewinnt EM-Bronze

Der deutsche Gewichtheber Jon Luke Mau hat bei den Europameisterschaften im georgischen Batumi eine Bronzemedaille gewonnen.

Der 21 Jahre alte Athlet vom TSV Blau-Weiß Schwedt bewältigte am Sonntagabend in der Klasse bis 61 Kilogramm die Last von 154 Kilogramm im Stoßen. Damit hatte er die Bronzemedaille in dieser Teildisziplin sicher. Mit 119 Kilo wurde der Junioren-Vizeweltmeister im Reißen Neunter. In der olympischen Zweikampfwertung kam Mau mit 273 Kilogramm auf Platz sieben. Den EM-Titel im Zweikampf sicherte sich der Weißrusse Henads Lapzeu (286 kg).