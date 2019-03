Spandau verliert 6:14 in Szolnok

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat in der Champions-League beim ungarischen Topclub VSC Szolnok eine Überraschung klar verpasst.

Im sechsten Königsklassen-Auswärtsspiel der Saison unterlagen die Berliner am Mittwoch deutlich mit 6:14 (0:4, 3:4, 1:3, 2:3) und sind mit sieben Punkten jetzt Schlusslicht der Achter-Gruppe. Damit steht auch fest: Spandau kann nicht mehr in den Kampf um den Einzug in die Final-Endrunde im Juni in Hannover eingreifen. Dafür qualifizieren sich neben Gastgeber Waspo, der sein Heimmatch gegen Jadran Split mit 9:7 gewann und damit die Rote Laterne an Spandau abgab, die drei besten Teams der Gruppe.