Wasserfreunde Spandau ohne Cuk und Negrean

Ohne die verletzten Leistungsträger Mateo Cuk und Tiberiu Negrean nimmt Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 am Samstag (19.00 Uhr) bei VK Jadran Split Kurs auf den ersten Auswärtssieg der Champions-League-Hauptrunde.

Cuk erlitt beim 9:7-Sieg am Wochenende im nationalen Spitzenspiel bei Waspo Hannover eine Schulter-, der vierfache Torschütze Negrean eine Ellenbogenblessur.

Spandau reist als Sechster (7 Punkte) zum Siebenten der Achter-Gruppe B und will mit einem Erfolg die geringen Chancen für den Einzug ins Finalturnier Anfang Juni in Hannover erhalten. Dafür qualifizieren sich neben dem gesetzten Gastgeber und aktuellen Gruppen-Letzten Hannover drei weitere Teams. Dabei liegt Jug Dubrovnik (Kroatien/25) vor Busto Arsizio (Italien/19) sowie den punktgleichen Teams aus Piräus (Griechenland) und Szolnok (Ungarn/je 15).

Auswärts haben die Berliner bislang alle vier Spiele in der Champions League verloren, mit insgesamt 24:39 Toren. «Das wollen wir unbedingt korrigieren und in Split gewinnen», kündigt Manager Peter Röhle an. Das Heimspiel gegen die Kroaten, die vom australischen Top-Spieler Nathan Power abgesehen fast ausschließlich mit einheimischen Akteuren besetzt sind, gewann Spandau Mitte Dezember mit 12:11.