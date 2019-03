Aktionsmonat gegen Homophobie im Fußball

Bis 31. März können alle, die in der Sportart aktiv sind, unter dem Hashtag #BFV_LGBT ihre Fotos in den sozialen Netzwerken teilen, wie der LSVD am Freitag mitteilte. Die Kampagne ist Teil des Aktionsmonats «Berliner Fußball gegen Homophobie und Trans*phobie». Eine Filmvorstellung beim Fußballfilmfestival «11mm» und ein Runder Tisch im Haus des Fußballs (28. März) sind ebenfalls geplant.