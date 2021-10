Einmal quer durch den Ortsteil führt die 10,55 Kilometer lange Strecke des Heinersdorfer Viertelmarathons.

In diesem Jahr findet der Heinersdorfer Viertelmarathon bereits zum 14 Mal statt. Läufer können die Strecke alleine oder zu zweit als Teamstaffel bestreiten. Während des Laufs wird eine Kinderbetreuung angeboten. Im Anschluss können die Kleinen beim Bambini-Lauf selbst zeigen, was in ihnen steckt.



Auch Anfänger brauchen keine Scheu haben: Beim Viertelmarathon im Weißenseer Ortsteil sind üblicherweise alle Leistungsklassen dabei.