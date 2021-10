BMW Berlin-Marathon

Ende September steht die Hauptstadt ganz im Zeichen eines der größten Lauf-Events der Welt: dem Berlin-Marathon.

Die beliebtesten Plätze an der Strecke sind die Siegessäule (0,6 km), das Bundeskanzleramt und Reichstag (6,5 km), der Friedrichstadtpalast (8 km), der Platz am Wilden Eber (28,5 km), der Olivaer Platz (33,5 km) die Gedächtniskirche (35 km), der Potsdamer Platz (38,5 km), die Straße Unter den Linden (41 km) und natürlich das Brandenburger Tor (42 km).

Weitere Marathon am Wochenende

Neben den Läufern sind am Sonntag (Start: 9:15 Uhr) auch die Rollstuhlfahrer (Start: 8:45 Uhr) und Handbiker (Start: 8:58 Uhr) auf der Straße des 17. Juni mit am Start. Die Skater laufen bereits am Samstag (Start 15:30 Uhr), auch der Mini-Marathon (15:10 Uhr) und der Bambini-Lauf (Start: 11:00 Uhr) finden am Samstag statt.