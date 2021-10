Halbmarathon Berlin-Reinickendorf

Der schöne Bezirk Reinickendorf im Nordosten Berlins ist Schauplatz des gleichnamigen Halbmarathons. Auch zwei kürzere Distanzen sind im Angebot.

Strecke des Halbmarathons Berlin-Reinickendorf

Startpunkt des Halbmarathons ist das Rathaus Reinickendorf. Von dort geht es weiter durch das Kleingartengebiet von Borsigwalde und entlang der Berliner Straße bis nach Alt-Tegel. An der Dorfkirche Alt-Tegel vorbei führt die Route über die Greenwich-Promenade am Tegeler See bis zum Borsigdamm, durch den Mosaikbogen, das Geschäfts- und Gewerbezentrum An den Borsighallen und an der Berliner Straße entlang ins Ziel. Teilnehmer des Halbmarathons laufen die Strecke zweimal.