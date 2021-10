42,195 Kilometer durch den Grunewald im Südwesten Berlins: Die Marathonstrecke führt durchs Grüne und ist trotzdem abwechslungsreich.

Der Grunewald Run ist ein Rundkurs durch den schönen Grunewald im Berliner Südwesten, den die Marathonläufer gleich zweimal absolvieren dürfen. Startschuss ist um 9 Uhr, Zielschluss um 16 Uhr. Die anspruchsvolle Strecke führt durch den Wald und an der Havel entlang. Wem der Marathon zu viel ist, kann sich auch für einen Halbmarathon oder den 5-Kilometer-Lauf anmelden.

Strecke Grunewald Marathon

Start- und Zielpunkt ist die Julius-Hirsch-Sportanlage. Von dort aus verläuft die Marathonstrecke im Uhrzeigersinn parallel zur A115 entlang bis zur Höhe des Schlachtensees, weiter bis zum Havelufer, am Fluss entlang und durch den Wald am Teufelsberg vorbei zurück zum Ausgangspunkt. Die Strecke ist amtlich vermessen und führt über Straßen, Fahrradwege und Bürgersteige. Der höchste Punkt liegt am Grunewaldturm.