Der Müggelsee-Halbmarathon führt einmal im Uhrzeigersinn rund um den Müggelsee im Südosten Berlins.

Der Müggelsee-Halbmarathon führt rund um den Müggelsee und das angrenzende Siedlungsgebiet. Startschuss ist um 10 Uhr, Zielschluss um 13 Uhr. Die 21,0975 Kilometer lange Strecke ist amtlich vermessen. Wer sich den Halbmarathon nicht zutraut, kann auch einen 10-Kilometer-Lauf (Start: 10:45 Uhr) oder 5-Kilometer-Lauf (Start: 10.30 Uhr) am Seeufer entlang absolvieren. An der Halbmarathonstrecke liegen insgesamt vier Getränkepunkte.

Strecke des Müggelsee-Halbmarathons

Start und Ziel des Müggelsee-Halbmarathons ist das Hotel Müggelsee Berlin am Müggelheimer Damm. Von dort führt die Strecke am Seeufer entlang durch den historischen Spreetunnel nach Friedrichshagen, Rahnsdorf, Wilhelmshagen und durch den Hessenwinkel. Dann geht es vorbei an den Siedlungen Schönhorst und Spreewiesen, um den Kleinen Müggelsee herum und bis ins Ziel.