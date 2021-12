Hertha BSC im Kollektiv gegen Haaland: Transfers möglich

Eine Sonderbewachung für Erling Haaland wird es nicht geben. «Es wird nicht nur ein Spieler abgestellt», sagte Trainer Tayfun Korkut. «Gemeinsam» müsse es Hertha BSC schaffen, am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen den Superstar von Borussia Dortmund zu verteidigen. Doch nicht nur der norwegische Stürmer bereitet den Berlinern vor dem Duell Kopfzerbrechen. «Es gibt viele Spieler mit viel Qualität», sagte der neue Coach Korkut und forderte: «Wir wollen auch selber unsere Aktionen nach vorne haben.»

Vor allem will der Hauptstadtclub den schwachen Auftritt vom Dienstag vergessen machen. Das 0:4 beim FSV Mainz 05 war ein herber Dämpfer für die Hoffnungen, dass es noch vor der kurzen Winterpause wieder merklich bergauf gehen könnte. «Die Mannschaft ist besser, als sie sich an dem Abend präsentiert hat. Wir müssen das Spiel so schnell wie möglich abhaken und gehen mit viel Elan in dieses Spiel», sagte Korkut, der zuvor vier Punkten aus zwei Spielen eingefahren hatte. «Mut und die Freude am Spiel» sollen nun wieder gezeigt werden.