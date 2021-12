Mit Mainz gleichziehen: Hertha BSC peilt nächsten Erfolg an

Fußball-Bundesligist Hertha BSC nimmt nach dem 2:0-Erfolg über Arminia Bielefeld die obere Tabellenhälfte ins Visier. Mit einem Sieg am heutigen Abend (20.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 würde die derzeit mit 18 Zählern auf dem 14. Tabellenplatz liegende Hertha nach Punkten mit dem Tabellenachten gleichziehen. Allerdings beträgt der Abstand der Berliner auf den Relegationsplatz vor dem vorletzten Hinrundenspieltag auch nur zwei Punkte.

Hertha-Trainer Tayfun Korkut kann bis auf die Langzeitausfälle Lukas Klünter und Rune Jarstein sowie Außenverteidiger Peter Pekarik wegen muskulären Oberschenkelproblemen gegen Mainz fast aus dem gesamten Kader auswählen. Während der 47-Jährige in der Abwehr eventuell wieder eine Änderung vornehmen wird, bilden wahrscheinlich auch in Mainz Stevan Jovetic und Ishak Belfodil das Sturmduo. Der Montenegriner Jovetic hat in den beiden Spielen gegen Stuttgart und Bielefeld insgesamt drei Mal getroffen, Belfodil betätigte sich dabei zwei Mal als Vorlagengeber.