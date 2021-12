Knie-OP: Herthas Torwart Jarstein fällt wieder aus

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss erneut auf Torhüter Rune Jarstein verzichten. Der 37 Jahre alte Norweger hat sich einer Knie-Operation unterzogen, nachdem zuvor Beschwerden im Aufbautraining aufgetreten waren, teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Internetseite mit. Jarstein wird nach einer längeren Reha-Phase erst im kommenden Jahr wieder in den Kader zurückkehren können.

Der ehemalige norwegische Nationaltorhüter war im April an Covid-19 erkrankt und litt in der Folge an einer Herzmuskelentzündung. Erst im September nahm Jarstein das individuelle Training auf, im Oktober folgte die Rückkehr ins Mannschaftstraining.