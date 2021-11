Bobic: Langzeit-Engagement von Korkut bei Hertha BSC möglich

Tayfun Korkut soll trotz eines Vertrages nur bis zum Saisonende möglicherweise langfristig Trainer von Hertha BSC bleiben. «Wir kennen uns lange, wir vertrauen uns, das ist nichts Außergewöhnliches», sagte Geschäftsführer Fredi Bobic bei der Präsentation des neuen Chefcoaches des Fußball-Bundesligisten am Montag zur Vertragslaufzeit nur bis Juni 2022. Kurz zuvor hatten die Berliner die Verpflichtung des 47-Jährigen als Nachfolger des beurlaubten Pal Dardai verkündet.

Korkut ist der sechste Cheftrainer der Berliner innerhalb von zweieinhalb Jahren. Dardai hatte nach dem Klassenerhalt in dieser Saison den Aufschwung nicht geschafft. «Wir hatten insgesamt nicht das Gefühl, dass sich die Dinge verbessern», sagte Bobic. Man müsse «aus dem, was wir haben, das Optimum herausholen».

Korkut betonte, dass er seine eigentlich offensiv ausgerichtete Spielphilosophie an die Bedingungen in Berlin anpassen müsse. Derzeit ist die Hertha als Tabellen-14. nur einen Punkt vom Relegationsrang entfernt. Seine Premiere feiert Korkut am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel bei seinem Ex-Club VfB Stuttgart.