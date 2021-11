Hertha startet Vorbereitung für Augsburg-Spiel

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat mit Stevan Jovetic die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen den FC Augsburg aufgenommen. Der 32 Jahre alte Stürmer, der wegen eines erneut positiven Corona-Tests bei der 0:2-Niederlage im Derby bei Union Berlin gefehlt hatte, trainierte am Dienstag im Ausdauerbereich, wie Hertha auf seiner Internetseite mitteilte.

Der Montenegriner war in der Vorwoche in seiner Heimat positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach einer negativen Probe hatte er am Donnerstag zwar nach Berlin zurückkehren können. Bei einer weiteren Kontrolluntersuchung am Samstag fiel der Test aber wieder positiv aus. Die geplante und erforderliche kardiologische Untersuchung des 32-Jährigen war daher ausgefallen.