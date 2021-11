Dardai: «Will bis Weihnachten gleiche Leistung sehen»

Den Ärger über den späten Ausgleich hat Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mit der spielerischen Steigerung seiner Mannschaft schnell verkraftet.

Den späten Ausgleich in der 90. Minute durch den in der Jugend bei Hertha ausgebildeten Robert Andrich bezeichnete der Ungar als «wirklich unglücklich» im Vergleich zu den Gegentoren beim 0:2 eine Woche zuvor bei der TSG 1899 Hoffenheim. «Da waren wir ein bisschen schuld», sagte Dardai über die Stellungsfehler, die gegen Leverkusen nicht der Fall gewesen waren.

Dardai will nun in den sechs Spielen bis Weihnachten «die gleiche Leistung sehen» wie gegen Leverkusen. Bereits in der nächsten Partie erwartet das Team einen anders – mehr körperbetont – agierenden Gegner im Auswärtsspiel beim Lokalrivalen 1. FC Union Berlin am 20. November im Stadion An der Alten Försterei (18.30 Uhr/Sky).