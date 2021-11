Bissige Spieler: Dardai will «gute Karten bis Weihnachten»

Trainer Pal Dardai von Fußball-Bundesligist Hertha BSC geht selbstbewusst in das Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. «Wir wissen, was die können. Wir wissen, was wir können. Nun machen wir einen Matchplan, damit wir gewinnen», sagte der 45-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Werksclub am Sonntag im Olympiastadion (15.30 Uhr/DAZN). «Es ist ein wichtiges Spiel. Wenn wir es gewinnen, haben wir gute Karten bis Weihnachten.»

Auch wenn der sonntägliche Gegner in der Europa League am Donnerstagabend mit einem 4:0 über Betis Sevilla ein Ausrufezeichen gesetzt hat, bleibt Dardai gelassen. «Bei Hertha BSC ist die Tagesform wichtig und dass die Spieler die ganze Trainingswoche gesund bleiben, Fitness und Konzentration. Dann können wir alle schlagen», sagt Dardai.

Seinen Optimismus zieht Dardai aus der gewachsenen Konkurrenz, nachdem bis auf Lukas Klünter alle Spieler zur Verfügung stehen und die interne Konkurrenz anheizen. «Ich habe beim ersten Training gespürt, dass sie bissig sind. Wir haben Spaß gehabt. Alles läuft nach Plan», sagte Dardai, bis jetzt habe er ein gutes Gefühl.

Verzichten muss Dardai auf Dedryck Boyata. Der Kapitän wurde nach seinem Foulspiel bei der 0:2-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim letzten Freitag vom DFB-Sportgericht für drei Spiele gesperrt. Hertha hat «zähneknirschend auf einen Einspruch» verzichtet, wie Geschäftsführer Fredi Bobic sagte.