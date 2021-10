Hertha peilt vierten Pflichtspielsieg in Serie an

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will seine Erfolgsserie fortsetzen. Nach zuletzt zwei Siegen in der Liga sowie dem Einzug in das DFB-Achtelfinale wollen die Berliner zum Auftakt des 10. Spieltags am heutigen Freitag auch die drei Punkte beim Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim entführen (20.30 Uhr/DAZN). Für Hertha-Trainer Pal Dardai wäre der vierte Berliner Erfolg in Serie zudem eine Premiere: An der Seitenlinie der PreZero-Arena konnte seine Mannschaft in den bisherigen sechs Begegnungen lediglich einen Punkt erkämpfen.

Der Ungar kann bis auf die verletzten Abwehrspieler Lukas Klünter und Jordan Torunarigha auf alle Spieler zurückgreifen. Lediglich bei Abwehrspieler Niklas Stark müsse noch das Abschlusstraining abgewartet werden, um zu schauen, ob der 26-Jährige seine Adduktorenprobleme überwunden habe. Dann erst wird Dardai entscheiden, ob er in Sinsheim eine Dreier- oder Viererkette aufbietet.