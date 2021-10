Herthas Boyata meldet sich zurück

Beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC setzt Trainer Pal Dardai nach dem Leipzig-Debakel besonders auf eine Rückkehr von Dedryck Boyata. Der 45 Jahre alte Ungar benötigt seinen 15 Jahre jüngeren Kapitän, der zuletzt einmal mehr wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, als Stabilisator der im bisherigen Saisonverlauf so anfälligen Abwehr. «Er muss es selber einschätzen, wie immer, er ist ein erwachsener Mensch und er hat genug Erfahrung», sagte Dardai vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Nun aber scheint Boyata für das Heimspiel gegen Freiburg fit zu sein. Nach der Partie wird das Verhältnis der beiden Protagonisten Dardai und Boyata wieder auf die Probe gestellt. Am Freitag wurde der Abwehrspieler von Belgiens Trainer Roberto Martinez für das Final Four in der Nations League in den kommenden eineinhalb Wochen in Mailand und Turin nominiert. Dardai hofft natürlich, dass Boyata diesmal verletzungsfrei heimkehrt.