Herthas Redan beschert Zwolle mit Premierentor ersten Punkt

Hertha-Leihgabe Daishawn Redan hat seinen neuen Verein PEC Zwolle zum ersten Punktgewinn geführt. Am sechsten Spieltag der niederländischen Eredivisie erzielte der 20 Jahre alte Stürmer beim 1:1 gegen Sparta Rotterdam nicht nur sein erstes Tor in seiner Heimat, sondern Zwolles ersten Saisontreffer überhaupt. Redan ist von Hertha für eine Spielzeit an den niederländischen Erstligisten ausgeliehen.

Im Heimspiel am Mittwochabend markierte der zweimalige niederländische U21-Nationalspieler in der achten Minute bereits den Endstand. Vito van Crooij hatte die Gäste in der ersten Minute in Führung gebracht. Trotz des ersten Punktgewinns bleibt Zwolle Tabellenletzter der 18er-Liga und muss am Samstag beim Tabellenfünften FC Utrecht antreten.